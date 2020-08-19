Правительство хочет освободить от НДС отдельные проекты с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров предлагает освободить от уплаты НДС некоторые операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, осуществляемых непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине. Соответствующее решение было поддержано на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Правительство предлагает освободить от уплаты НДС операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, осуществляемых непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине в соответствии с контрактами, заключенными для реализации проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог западного региона в рамках реализации Договора между Правительством Украины и Правительством РП о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года, ратифицированного Законом Украины "о ратификации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи"", - говорится в сообщении.
Так, соответствующее решение зафиксировано в проекте закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга", который был поддержан на заседании Правительства 19 августа 2020.
В тексте проекта говорится, что применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.
Отмечается, что это даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша и позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины.
Ранее УНН писал, что Украина получила более 9 тыс. Разрешений на перевозки от Польши и Словении.