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У Мінфіні розповіли, скільки акцизного податку з пального направлять до місцевих бюджетів

У Мінфіні розповіли, скільки акцизного податку з пального направлять до місцевих бюджетів

Київ • УНН

 • 14727 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні 19 серпня прийняв постанову, відповідно до якої у другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів спрямують близько 4 млрд грн акцизного податку з пального. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Кабінет міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році", якою унормував зарахування частини акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування у другому півріччі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 19 серпня на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено 1,2 млрд грн акцизного податку з пального, які очікують розподілу між бюджетами органів місцевого самоврядування.

"Прийняте рішення дасть змогу щоденно в автоматичному режимі розподіляти частину - 13,44% акцизного податку з пального між бюджетами органів місцевого самоврядування. Для місцевих бюджетів встановлюються частки, за якими акцизний податок зараховуватиметься до них у другому півріччі 2020 року", - зазначають у Мінфіні.

Так, відповідно до Бюджетного кодексу, розмір таких часток було визначено за даними реєстраторів розрахункових операцій, виходячи з фактичних обсягів пального, реалізованого у першому півріччі 2020 року.

Загалом, порівняно з першим півріччям 2020 року, розмір відповідних часток збільшиться для більш ніж 1000 місцевих бюджетів.

Раніше УНН писав, що уряд хоче звільнити від ПДВ окремі проекти з Польщею.

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