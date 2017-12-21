В Минэкономразвития объяснили отрицательное сальдо торгового баланса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. У Украины отрицательное сальдо торгового баланса из-за того, что в 2017 году произошло увеличение импорта параллельно с наращиванием экспорта, а также выросли цены на мировых рынках. Об этом сообщила во время итоговой пресс-конференции заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает корреспондент УНН.
"Украина действительно имеет отрицательное сальдо торгового баланса, и этот баланс увеличился по сравнению с 2016 годом. Но мы не видим в этом критической ситуации. На это есть несколько причин: во-первых, увеличение импорта параллельно с наращиванием экспорта, а также поднятия мировой ценовой конъюнктуры", - пояснила она.
В целом, по словам Н.Микольской, к причинам можно отнести то, что:
• при увеличении инвестиций, как правило, происходит рост импорта в страну оборудования и технологий для дальнейшего производства товаров внутри страны для внутреннего рынка и экспорта;
• при росте экспорта, что наблюдается в этом году, отмечается рост импорта;
• в денежных измерениях импорт демонстрирует больший рост, чем в физических. Это говорит о повышении мировой ценовой конъюнктуры.
"Критической ситуации у нас нет. Исправить ситуацию можно двумя путями: увеличением экспорта и наращиванием внутреннего производства", - резюмировала она.
Отметим, по данным Минэкономразвития, за 10 месяцев товарооборот Украины вырос на 24%, или на 14 млрд 619 млн грн. Экспорт вырос на 27,9% и в целом составил 35 млрд 183 млн долларов.
Как сообщал УНН, в Минэкономразвития прогнозируют рост инфляции на конец года до 13,4%.