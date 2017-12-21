В Минэкономразвития объяснили отрицательное сальдо торгового баланса

КИЕВ. 21 декабря. УНН. У Украины отрицательное сальдо торгового баланса из-за того, что в 2017 году произошло увеличение импорта параллельно с наращиванием экспорта, а также выросли цены на мировых рынках. Об этом сообщила во время итоговой пресс-конференции заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает корреспондент УНН.