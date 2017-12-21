У Мінекономрозвитку пояснили негативне сальдо торговельного балансу

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна має негативне сальдо торговельного балансу через те, що в 2017 році відбулося збільшення імпорту паралельно із нарощуванням експорту, а також зросли ціни на світових ринках. Про це повідомила під час підсумкової прес-конференції заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська, передає кореспондент УНН.