У Мінекономрозвитку пояснили негативне сальдо торговельного балансу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна має негативне сальдо торговельного балансу через те, що в 2017 році відбулося збільшення імпорту паралельно із нарощуванням експорту, а також зросли ціни на світових ринках. Про це повідомила під час підсумкової прес-конференції заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська, передає кореспондент УНН.
“Україна дійсно має негативне сальдо торговельного балансу, і цей баланс збільшився порівняно з 2016 роком. Але ми не вбачаємо в цьому критичної ситуації. На це є декілька причин: по-перше, збільшення імпорту паралельно із нарощуванням експорту, а також підняття світової цінової кон’юнктури”, — пояснила вона.
Загалом, за словами Н.Микольської, до причин можна віднести те, що:
• при збільшенні інвестицій, як правило, відбувається зростання імпорту в країну обладнання та технологій для подальшого виробництва товарів всередині країни для внутрішнього ринку та експорту;
• при зростанні експорту, яке спостерігається цього року, відбувається зростання імпорту;
• у грошових вимірах імпорт демонструє більше зростання, ніж у фізичних. Це говорить про підняття світової цінової кон’юнктури.
“Критичної ситуації у нас нема. Виправити ситуацію можна двома шляхами: збільшенням експорту та нарощуванням внутрішнього виробництва”, — резюмувала вона.
Зазначимо, за даними Мінекономрозвитку, за 10 місяців товарооборот України виріс на 24%, або на 14 млрд 619 млн грн. Експорт зріс на 27,9% та загалом сягнув 35 млрд 183 млн доларів.
Як повідомляв УНН, у Мінекономрозвитку прогнозують ріст інфляції на кінець року до 13,4%.