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В Минэкономики озвучили прогноз на 2020 год в сфере АПК

Киев • УНН

 • 8198 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В этом году в Украине производство растениеводческой продукции останется на достигнутом уровне, а животноводческой — возрастет. Такой прогноз озвучили в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает УНН.

В Минэкономики озвучили прогноз на 2020 год в сфере АПК

В министерстве напомнили, что в течение 2018-2019 годов украинские аграрии собрали рекордные урожаи зерновых культур — более 70 млн тонн. Этот показатель в натуральном и стоимостном выражении останется на достигнутом уровне.

В ведомстве не исключают, что в дальнейшем урожайность зерновых и масличных культур будет ежегодно расти на 2-3%, что спровоцирует рост показателей валового производства собранных культур. Этому будет способствовать внедрение новейших технологий производства и наращивание ежегодного объема использования минеральных удобрений на 5% (+5-6 кг/га), говорят в министерстве.

Производство продукции животноводства в 2020 году вырастет на 1,3% — до 72,26 млрд грн. Это станет возможным, в частности, за счет увеличения стоимости продукции животноводства, а именно:

  • выращивание крупного рогатого скота — на 1,2%, до 6,7 млрд грн;
  • свиней — на 3,0%, до 13,3 млрд грн;
  • птицы — на 0,7%, до 16 млрд грн;
  • производство молока — на 0,5%, до 25,3 млрд грн;
  • производство яиц — на 2,5%, до 8,1 млрд грн.

“Положительным фактором, влияющим на экономическую эффективность отрасли является ежегодная поддержка развития отрасли животноводства”, — напомнили в Минэкономики.

В министерстве сообщают, что в этом году на поддержку украинских сельхозпроизводителей будет направлено 4 млрд грн. Еще 240 млн грн будет направлено на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

Порядка распределения бюджетных дотаций будут утверждены в течение января-февраля, говорят в министерстве. Однако, вполне вероятно, что 4 млрд грн распределят по 5 ключевым направлениям:

  • поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей путем удешевления кредитов;
  • поддержка развития фермерских хозяйств и кооперативов;
  • поддержка развития садоводства и овощеводства;
  • государственная поддержка развития животноводства;
  • частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.

“В ближайшее время будут разработаны изменения в порядки использования средств по указанным выше направлениям, с учетом предложений, поступивших от аграрных ассоциаций”, — пообещали в министерстве.

Отметим, что по сравнению с европейскими странами, дотации на аграрное производство в Украине ничтожно малы. Так, по данным Минэкономики, в 2018 году на программы поддержки CAP (Common Agricultural Policy) было направлено более 58,8 млрд евро или около 37% от общего бюджета ЕС. Зато, в Украине в 2018 году дотации составили лишь 6,3 млрд грн, в 2019 — 5,9 млрд грн, а в 2020 — упали до уровня 4 млрд грн.

Несмотря на это, Украине удается из года в год увеличивать показатели экспорта своей продукции, отмечают в министерстве.

“В течение 2013-2018 годов экспорт отечественной аграрной продукции в страны ЕС увеличился на 36,8% до 6,1 млрд. евро. Импорт аграрной продукции из ЕС за тот же период сократился на 21,5% до 2,4 млрд. евро.

В общем, со времени вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (1 января 2016 года), украинские компании поставили в страны ЕС аграрной продукции на 13,4 млрд. евро больше, чем закупили”, — рассказали в министерстве.

Сегодня украинская аграрная продукция поставляется в более чем 175 стран мира, информируют в Минэкономики. В том числе в страны, имеющие сложное социально-экономическое положение. Речь идет об Иране и Ираке. Ухудшение социально-экономического положения в этих странах может расшатать торговые отношения с Украиной. В случае если это случится — в Минэкономики должны иметь детальный план действий.

“Учитывая ограничения относительно возможности применения прямых инструментов поддержки экспортеров, согласно взятых обязательств в рамках ВТО (Всемирной торговой организации), Правительство будет и в дальнейшем реализовывать политику, направленную на создание возможностей диверсификации экспортных потоков для украинских компаний через открытие и улучшения условий доступа к внешним рынкам”, — пояснили в Минэкономики.

Напомним, из-за вспышки птичьего гриппа в фермерском хозяйстве в Винницкой ЕС заблокировал ввоз всей украинской курятины в европейские страны.

Такое решение европейцев шокировало украинскую сторону, поскольку у них с ЕС были определенные договоренности. К тому же экспортеры страны сообщили об отсутствии гриппа птицы на их производстве. В министерстве экономического развития заявили о срочных консультациях с ЕС.

На мнение экспертов, действиями ЕС Украина нанесен значительный репутационный ущерб, а потери отечественных производителей могут достигать 14,5 млн долларов ежегодно.

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