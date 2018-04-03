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В Минагро поддержали требования аграриев отменить "соевые правки"

В Минагро поддержали требования аграриев отменить "соевые правки"

Киев  •  УНН

 • 24494 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины поддерживает инициативу аграриев вернуть возмещение НДС при экспорте масличных культур. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики Максим Мартынюк, передает корреспондент УНН.

"Мы - за аграриев и за то, чтобы они выращивали сою, а также за то, чтобы выращивание сои было для них прибыльным", - подчеркнул Мартынюк.

Он напомнил, что так называемые "соевые правки" приняла Верховная Рада Украины в конце прошлого года.

"В первом варианте Закона "О бюджете" они были намного жестче, чем сейчас. Эти правки приводили к вполне понятным рискам. Возмещение НДС отменялось для рапса, который является почти 100% экспортной культурой - мощностей для переработки рапса внутри страны просто недостаточно. Относительно сои экспортный НДС должны были отменять с марта этого года, что ставило под угрозу выполнение контрактов по урожаях прошлого года. Все эти поправки, начиная от их утверждения комитетом, и заканчивая внесением в тело Закона "О бюджете" и голосованием - это инициатива и дело депутатов ВР", - пояснил он.

Правительство, не разделяя позицию нардепов, встало на защиту аграриев. Совместными усилиями отмена возмещения НДС на сою была отсрочена до сентября 2018 года, на рапс - до января 2020 года, добавил Мартынюк.

"Это вывело из-под зоны риска тех, кто имел урожай прошлого года. В этом году каждый аграрий сам себе решает - стоит ли ему сеять (масличные - ред.) культуры", - пояснил Мартынюк.

Наряду с этим, аграрии продолжают бастовать, а ситуация с "соевыми правками" так и не дошла до логического конца, отметил исполняющий обязанности министра.

"На сегодняшний день, насколько мне известно, существует один из компромиссных вариантов - вернуть возмещение НДС при экспорте сои, если этот экспорт осуществляет сам производитель, а не трейдер. То есть, мы находимся на тонкой грани между стимулированием переработки внутри страны и доходностью аграриев", - резюмировал он.

Напомним, 3 апреля аграрии вышли на очередной протест против против "Кернел" и "поправок Хомутынника" под стены Верховной Рады. Они считают, что именно Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены НДС экспортерам рапса и сои. По их словам, такие нововведения увеличат на 16% доходы его компании "Кернел", которая перерабатывает сырье фермеров и самостоятельно экспортирует.

Ранее УНН сообщал, что за три месяца текущего года "Кернел" получил из бюджета более 2 млрд грн возмещения НДС.

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