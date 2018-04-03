У Мінагро підтримали вимоги аграріїв скасувати "соєві правки"

"Ми - за аграріїв і за те, щоб вони вирощували сою, а також за те, щоб вирощування сої було для них прибутковим", - наголосив Мартинюк.

Він нагадав, що так звані "соєві правки" ухвалила Верховна Рада України наприкінці минулого року.

"У першому варіанті Закону "Про бюджет" вони були набагато жорсткішими, ніж зараз. Ці правки призводили до цілком зрозумілих ризиків. Відшкодування ПДВ скасовувалось для ріпаку, який є майже 100% експортною культурою - потужностей для переробки ріпаку всередині країни просто недостатньо. По сої експортне ПДВ мали скасовувати із березня цього року, що ставило під загрозу виконання контрактів по врожаях минулого року. Всі ці правки, починаючи від їх затвердження комітетом, і закінчуючи внесенням у тіло Закону "Про бюджет" і голосуванням - це є ініціатива і справа депутатів ВР", - пояснив він.

Уряд, не розділяючи позицію нардепів, став на захист аграріїв. Спільними зусиллями скасування відшкодування ПДВ на сою було відтерміновано до вересня 2018 року, на рапс - до січня 2020 року, додав Мартинюк.

"Це вивело з-під зони ризику тих, хто мав врожай минулого року. Цього року кожен аграрій сам собі вирішує - чи варто йому сіяти (олійні - ред.) культури", - пояснив Мартинюк.

Поряд з цим, аграрії продовжують страйкувати, а ситуація із "соєвими правками" так і не дійшла логічного кінця, зазначив виконуючий обов'язки міністра.

"На сьогодні, на скільки мені відомо, існує один із компромісних варіантів - повернути відшкодування ПДВ при експорті сої, якщо цей експорт здійснює сам виробник, а не трейдер. Тобто, ми знаходимось на тонкій межі між стимулюванням переробки всередині країни і прибутковістю аграріїв", - резюмував він.

Нагадаємо, 3 квітня аграрії вийшли на черговий протест проти проти “Кернел” та “правок Хомутинніка” під стіни Верховної Ради. Вони вважають, що саме Хомутиннік ініціював у грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України в частині скасування ПДВ експортерам рапса та сої. За їх словами, такі нововведення збільшать на 16% доходи його компанії "Кернел", яка переробляє сировину фермерів та самостійно експортує.

Раніше УНН повідомляв, що за три місяці поточного року “Кернел” отримав з бюджету понад 2 млрд грн відшкодування ПДВ.