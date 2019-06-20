В Николаевской области на дороге загорелась фура с зерном
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Николаевской области на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" загорелся зерновоз с прицепом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как сообщили в пресс-службе, информация об инциденте поступила 20 июня в 13:01.
По приезду выяснилось, что во время движения зерновоза MAN загорелся моторный отсек и огонь начал переходить на кабину водителя.
Тушение осложняли разлитые, в результате происшествия горюче-смазочные материалы и сухая трава, которая загорелась вследствие горения.
В 13:33 пожарные ликвидировали пожар на площади 20 кв. м, не допустив уничтожения прицепа с зерном.
На тушение было задействовано 1 единица техники и 5 человек личного состава. В результате происшествия водитель транспортного средства не пострадал.
Напомним, в Украине начали уборку ранних зерновых.