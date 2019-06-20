У Миколаївській області на дорозі загорілась фура із зерном
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Миколаївській області на автодорозі Н-24 "Миколаїв-Благовіщенське" загорівся зерновоз із причіпом, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Як повідомили у прес-службі, інформація про інцидент надійшла 20 червня о 13:01.
По приїзду з'ясовано, що під час руху зерновозу MAN загорівся моторний відсік та вогонь почав перекидатись на кабіну водія.
Гасіння ускладнювали розлиті, внаслідок події паливно-мастильні матеріали та суха трава, яка зайнялася внаслідок горіння.
О 13:33 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 кв. м, не допустивши знищення причіпу з зерном.
На гасіння задіяно 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу. Внаслідок події водій транспортного засобу не постраждав.
Нагадаємо, в Україні почали жнива ранніх зернових.