В Николаеве зафиксировано вспышку COVID-19 на трех крупных предприятиях

"На территории Николаева зафиксировано очаги заболеваний COVID-19 на предприятиях: НКП "Николаевводоканал" - 26 человек, ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект" - 24 человека; НКП "Николаевэлектротранс" - 6 человек", - заявила начальник управления здравоохранения горсовета Ирина Шамрай.

Отмечается, что на заседании городского штаба по ликвидации ЧС заслушано руководство указанных предприятий, проведен детальный анализ причин возникновения заболевания и определены алгоритм ликвидации последствий ЧС на предприятиях, меры по предупреждению распространения болезни.

Напомним, в Украине на 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.