У Миколаєві зафіксовано спалах COVID-19 на трьох великих підприємствах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Миколаєві спалах COVID-19 зафіксовано на трьох великих підприємствах, а саме: МКП “Миколаївводоканал”, ДП НВКГ “Зоря”-“Машпроект” та МКП “Миколаївелектротранс”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської міської ради.
"На території Миколаєва зафіксовано осередки захворювань на COVID-19 на підприємствах: МКП “Миколаївводоканал” — 26 осіб; ДП НВКГ “Зоря”-“Машпроект” — 24 особи; МКП “Миколаївелектротранс” — 6 осіб", — заявила начальник управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай.
Зазначається, що на засіданні міського штабу з ліквідації НС заслухано керівництво зазначених підприємств, проведено детальний аналіз причин виникнення захворювання та визначено алгоритм ліквідації наслідків НС на підприємствах, заходи з попередження поширення хвороби.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.