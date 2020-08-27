У Миколаєві зафіксовано спалах COVID-19 на трьох великих підприємствах

"На території Миколаєва зафіксовано осередки захворювань на COVID-19 на підприємствах: МКП “Миколаївводоканал” — 26 осіб; ДП НВКГ “Зоря”-“Машпроект” — 24 особи; МКП “Миколаївелектротранс” — 6 осіб", — заявила начальник управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай.

Зазначається, що на засіданні міського штабу з ліквідації НС заслухано керівництво зазначених підприємств, проведено детальний аналіз причин виникнення захворювання та визначено алгоритм ліквідації наслідків НС на підприємствах, заходи з попередження поширення хвороби.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.