В Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенных наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Николаеве сотруднику СИЗО, который подозревается в систематическом снабжении заключенных наркотиками, избрана мера пресечения и он отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает УНН.
“Следственным судьей Заводского районного суда г. Николаева рассмотрено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем прокуратуры Николаевской области, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 988 650 грн оперуполномоченного оперативного отдела Николаевского следственного изолятора, который за вознаграждение систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотические средства. Также работника СИЗО судом отстранено от должности на 2 месяца”, — говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что оперуполномоченного задержали 20 октября. Во время проведения обыска у него обнаружено 23 тубуса с наркотическим веществом.
“Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в местах лишения свободы), а также об отстранении его от должности и об избрании меры пресечения. Расследование продолжается”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в СИЗО в Харьковской области один арестованный требовал от другого 6 тыс. долларов, угрожая убийством.