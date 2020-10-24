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В Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенных наркотиками

В Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенных наркотиками

Киев  •  УНН

 • 21328 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Николаеве сотруднику СИЗО, который подозревается в систематическом снабжении заключенных наркотиками, избрана мера пресечения и он отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает УНН.

“Следственным судьей Заводского районного суда г. Николаева рассмотрено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем прокуратуры Николаевской области, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 988 650 грн оперуполномоченного оперативного отдела Николаевского следственного изолятора, который за вознаграждение систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотические средства. Также работника СИЗО судом отстранено от должности на 2 месяца”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что оперуполномоченного задержали 20 октября. Во время проведения обыска у него обнаружено 23 тубуса с наркотическим веществом.

“Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в местах лишения свободы), а также об отстранении его от должности и об избрании меры пресечения. Расследование продолжается”, — добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в СИЗО в Харьковской области один арестованный требовал от другого 6 тыс. долларов, угрожая убийством.

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