У Миколаєві заарештували співробітника СІЗО, який систематично постачав в’язням наркотики

“Слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва розглянуто клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником прокуратури Миколаївської області, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 988 650 грн оперуповноваженого оперативного відділу Миколаївського слідчого ізолятору, який за винагороду систематично проносив на режимну територію та передавав ув’язненим наркотичні засоби. Також працівника СІЗО судом відсторонено від посади на 2 місяця”, — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що оперуповноваженого затримано 20 жовтня. Під час проведення обшуку у нього виявлено 23 тубуси з наркотичною речовиною.

“Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі), а також про відсторонення його від посади та про обрання запобіжного заходу. Розслідування триває”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у СІЗО на Харківщині один заарештований вимагав від іншого 6 тис. доларів, погрожуючи вбивством.