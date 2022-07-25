В Николаеве ночью раздалась серия взрывов - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Николаеве ночью прозвучала серия взрывов, пока известно о попадании в поля вне города, в области за минувшие сутки ранен ребенок. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Ночью, 25 июля, ориентировочно в 02:40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. Пока известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел. Подробная информация уточняется", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, вечером, 24 июля, после вражеских обстрелов в одном из районов Николаева произошел пожар на открытой территории. Пострадавших нет.
Что касается ситуации в районах, то она, по данным Кима, следующая:
Николаевский район:
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- Вечером, 24 июля, в 20:35 были зафиксированы вражеские обстрелы поселка Заселье Первомайской громады, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.
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- Ночью, 25 июля, около 03:00, начался обстрел села Мишково-Погорелово Мишково-Погореловской громады. По предварительной информации, получил ранения 7-летний ребенок. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар двухэтажного жилого дома.
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Баштанский район:
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- Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Широковской громады. Так, в течение дня, 24 июля, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание полей с зерновыми. Пострадавших нет.
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- Также оккупанты продолжают обстреливать территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской громады. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Мэр Николаева Александр Сенкевич показал фото последствий ракетного удара российских оккупантов 23 июля.