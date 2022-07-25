У Миколаєві вночі пролунала серія вибухів - Кім

Цитата

"Вночі, 25 липня, орієнтовно о 02:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на територіі прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється", - повідомив Кім у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ввечері, 24 липня, після ворожих обстрілів в одному з районів Миколаєва відбулася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.

Що стосується ситуації в районах, то вона, за даними Кіма, наступна:

Миколаївський район:



Ввечері, 24 липня, о 20:35 були зафіксовані ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.



Вночі, 25 липня, близько 03:00, почався обстріл села Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією, зазнала поранень 7-річна дитина. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.



Баштанський район:



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади. Так, протягом дня, 24 липня, внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання полів із зерновими. Постраждалих немає.



Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав фото наслідків ракетного удару російських окупантів 23 липня.