Вчора окупанти запустили по Миколаєву чотири ракети: мер показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав фото наслідків вчорашнього ракетного удару російських окупантів, інформує УНН.
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"За інформацією Оперативного командування "Південь", увечері 23 липня місто обстріляли чотирма крилатими ракетами типу "Калібр", – написав Сєнкевич.
Деталі
Практично вщент знищена ще одна школа у Миколаєві - у закладі зруйновані перекриття між першим і другим поверхами, пошкоджені навчальні класи.
Від ударної хвилі та уламків у 9 багатоповерхівках вилетіли вікна. Ще у двох приватних будинках сталися пожежі від влучання боєприпасів та уламків.
Пошкоджено також господарчі споруди, автомобілі та гараж.
Наразі відомо про п’ятьох поранених, серед них підліток.
Додамо
Сьогодні приблизно о 04:00 рашисти знову обстріляли Миколаїв. Сєнкевич повідомив про влучання у приватне складське приміщення та територію кількох приватних підприємств. Від влучання боєприпасів зруйновані будівлі підприємств, на одному виникла пожежа.
Нагадаємо
Вчора ввечері, приблизно о 18:00, російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва.