Ворожий удар по Миколаєву: відомо про двох поранених, серед них підліток

Деталі

Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС.

Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток.

"Наразі збираємо більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих", - зазначив Сєнкевич.

Раніше

У Миколаєві чули вибухи.

Доповнення

Окупанти підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно. 16-річна дитина поранена.