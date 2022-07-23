У Миколаєві пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи - повідомляють користувачі та місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
За даними користувачів, у Миколаєві було "гучно" - лунали вибухи.
Telegram-канали пишуть, що попередньо - є "приліт".
"Попередньо, є влучання у житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Натомість міська та обласна влада поки інформацію про вибухи не коментувала і "прильоти" не підтверджувала.
Раніше
У Миколаєві одна із 6 ракет, які окупанти випустили вранці, влучила у гуманітарний склад.