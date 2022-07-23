В Николаеве раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Николаеве раздались взрывы – сообщают пользователи и местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
По данным пользователей, в Николаеве было "громко" - раздавались взрывы.
Telegram-каналы пишут, что предварительно – есть "прилет".
"Предварительно, есть попадание в жилой дом", - говорится в сообщении.
В то же время городские и областные власти пока информацию о взрывах не комментировали и "прилеты" не подтверждали.
Ранее
В Николаеве одна из 6 ракет, которые оккупанты выпустили утром, попала в гуманитарный склад.