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09:00 • 17612 просмотра

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14 марта, 19:57 • 106842 просмотра

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14 марта, 14:16 • 139217 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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14 марта, 13:04 • 107013 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве раздались взрывы

В Николаеве раздались взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В Николаеве раздались взрывы – сообщают пользователи и местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

По данным пользователей, в Николаеве было "громко" - раздавались взрывы.

Telegram-каналы пишут, что предварительно – есть "прилет".

"Предварительно, есть попадание в жилой дом", - говорится в сообщении.

В то же время городские и областные власти пока информацию о взрывах не комментировали и "прилеты" не подтверждали.

Ранее

В Николаеве одна из 6 ракет, которые оккупанты выпустили утром, попала в гуманитарный склад.

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