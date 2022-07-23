У Миколаєві одна з 6 ворожих ракет поцілила у гуманітарний склад - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Миколаєві одна із 6 ракет, які окупанти випустили вранці, влучила у гуманітарний склад. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє УНН.
Цитата
«Знову одна із 6 ракет потрапляє до нашого гуманітарного складу. Тепер можна сказати - російські терористи хочуть, щоб наш народ жив краще, звичайно», - написав Кім у Twitter.
Again one of 6 missiles hits our humanitarian storage. Now we can say- russian Terrorists want our people to live better certainly pic.twitter.com/G65DoIuNUN— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 23, 2022
Доповнення
Сьогодні, 23 липня, вранці російські окупанти випустили по Миколаєву шість ракет С-300.