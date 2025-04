У Миколаєві одна з 6 ворожих ракет поцілила у гуманітарний склад - Кім

Цитата

«Знову одна із 6 ракет потрапляє до нашого гуманітарного складу. Тепер можна сказати - російські терористи хочуть, щоб наш народ жив краще, звичайно», - написав Кім у Twitter.

Again one of 6 missiles hits our humanitarian storage. Now we can say- russian Terrorists want our people to live better certainly pic.twitter.com/G65DoIuNUN

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 23, 2022

Доповнення

Сьогодні, 23 липня, вранці російські окупанти випустили по Миколаєву шість ракет С-300.