В Николаеве одна из 6 вражеских ракет попала в гуманитарный склад - Ким

Цитата

«Опять одна из 6 ракет попадает в наш гуманитарный склад. Теперь можно сказать - российские террористы хотят, чтобы наш народ жил лучше, конечно», – написал Ким в Twitter.

Один из 6 missiles hits наше humanitarian storage. Now we can say- russian Terrorists want our people to live better certainly pic.twitter.com/G65DoIuNUN

— Виталий Ким / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 23, 2022

Дополнение

Сегодня, 23 июля, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву шесть ракет С-300.