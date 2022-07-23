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Ракетний удар по Миколаєву: попередньо є влучання по будинку, 16-річна дитина поранена

Ракетний удар по Миколаєву: попередньо є влучання по будинку, 16-річна дитина поранена

Київ • УНН

 • 127922 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва і додала, що попередньо є влучання у жииловий будинок, під завалами - люди, передає УНН.

Цитата

"16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди!

Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно", - написала Замазєєва.

Додамо

За її словами, на місце виїхали медики та рятувальники.

"Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених. Країна-терорист навмисно, безпринципно знищує українській народ! Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати і посіяти паніку!" - резюмувала голова облради.

Раніше

Як повідомляв УНН, у Миколаєві пролунали вибухи.

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