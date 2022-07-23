Ракетный удар по Николаеву: предварительно есть попадание по дому, 16-летний ребенок ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и добавила, что предварительно есть попадание в жилой дом, под завалами - люди, передает УНН.
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"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!
Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно", - написала Замазеева.
Добавим
По ее словам, на место выехали медики и спасатели.
"Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых. Страна-террорист намеренно, беспринципно уничтожает украинский народ! Чтобы нас запугать и посеять панику!" – резюмировала председатель облсовета.
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Как сообщал УНН, в Николаеве раздались взрывы.