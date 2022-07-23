Вражеский удар по Николаеву: известно о двух раненых, среди них подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня вечером около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. Предварительно известно о двух раненых, среди них подросток. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram, информирует УНН.
Детали
Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС.
Предварительно известно о двух раненых, среди них подросток.
"Сейчас собираем более подробную информацию о разрушениях и пострадавших", - отметил Сенкевич.
Ранее
В Николаеве слышали взрывы.
Дополнение
Оккупанты коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно. 16-летний ребенок ранен.