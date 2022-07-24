Ранкові вибухи у Миколаєві: попередньо окупанти влучили у склад
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні вранці Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередніми даними, російські окупанти влучили у складське приміщення. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Зранку, 24 липня, близько 04:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучання у складське приміщення. Наразі детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Ввечері 23 липня окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. Випустили чотири крилаті ракети типу "Калібр" – повністю зруйновано заклад освіти, декілька садиб, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. Наразі відомо про п‘ятьох поранених, серед них підліток. Також внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків на території міста відбулися пожежі на відкритих територіях.
У Миколаївському районі вчора зафіксувано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Відбулося загоряння житлових будинків, господарських споруд, лісового насадження. Постраждалих немає. Крім того, ворог завдав удари по селу Шевченкове Шевченківської громади. Загинуло дві людини.
У Баштанському районі обстрілів зазнала Широківська громада. Зафіксовано шість влучань по будинку культури в с. Широке, постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Сьогодні вранці у Миколаєві прогриміло понад п'ять потужних вибухів.