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Утренние взрывы в Николаеве: предварительно оккупанты попали в склад

Утренние взрывы в Николаеве: предварительно оккупанты попали в склад

Киев • УНН

 • 244162 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня утром Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительным данным, российские оккупанты попали в складское помещение. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"Утром, 24 июля, около 04:00 Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Сейчас подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Добавим

Вечером 23 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. Выпустили четыре крылатые ракеты типа "Калибр" – полностью разрушены учебное заведение, несколько усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж. Сейчас известно о пяти раненых, среди них подросток. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков на территории города произошли пожары на открытых территориях.

В Николаевском районе вчера зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек, лесного насаждения – пострадавших нет. Кроме того, враг нанес удары по селу Шевченково Шевченковской громады – погибли два человека.

В Баштанском районе обстрелов подверглась Широковская громада. Зафиксировано шесть попаданий по дому культуры в с. Широкое, пострадавших нет. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Сегодня утром в Николаеве прогремело более пяти мощных взрывов.

 

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