У Миколаєві пролунали потужні вибухи

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"Більше 5 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги. Залишайтесь в укриттях! Як завжди, прошу вас не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва.