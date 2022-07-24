У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Миколаєві прогриміло більше п'яти потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram, інформує УНН.
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"Більше 5 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги. Залишайтесь в укриттях! Як завжди, прошу вас не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва.