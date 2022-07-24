В Николаеве раздались мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Николаеве прогремело более пяти мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram, информирует УНН.
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"Более 5 мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях! Как всегда, прошу вас не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации!", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева.