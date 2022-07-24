Вчера оккупанты запустили по Николаеву четыре ракеты: мэр показал последствия

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич показал фото последствий вчерашнего ракетного удара российских оккупантов, информирует УНН.

Цитата

"По информации Оперативного командования "Юг", вечером 23 июля город обстреляли четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр", – написал Сенкевич.

Детали

Практически полностью уничтожена еще одна школа в Николаеве – в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы.

От ударной волны и обломков в 9 многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков.

Повреждены также хозяйственные постройки, автомобили и гараж.

Сейчас известно о пяти раненых, среди них подросток.

Добавим

Сегодня примерно в 04:00 рашисты снова обстреляли Николаев. Сенкевич сообщил о попадании в частное складское помещение и территории нескольких частных предприятий. От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар.

Напомним

Вчера вечером примерно в 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева.

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