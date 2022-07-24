Вчера оккупанты запустили по Николаеву четыре ракеты: мэр показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич показал фото последствий вчерашнего ракетного удара российских оккупантов, информирует УНН.
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"По информации Оперативного командования "Юг", вечером 23 июля город обстреляли четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр", – написал Сенкевич.
Детали
Практически полностью уничтожена еще одна школа в Николаеве – в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы.
От ударной волны и обломков в 9 многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков.
Повреждены также хозяйственные постройки, автомобили и гараж.
Сейчас известно о пяти раненых, среди них подросток.
Добавим
Сегодня примерно в 04:00 рашисты снова обстреляли Николаев. Сенкевич сообщил о попадании в частное складское помещение и территории нескольких частных предприятий. От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар.
Напомним
Вчера вечером примерно в 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева.