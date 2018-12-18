В Николаеве разоблачили мужчину, который распространял компьютерные вирусы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 81704 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 183047 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144659 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208972 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254078 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213910 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246623 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208366 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488616 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241441 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 11319 просмотра

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 9648 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10025 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 7356 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 6844 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266030 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242147 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327620 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488616 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580010 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33430 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208975 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79679 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76122 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81644 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Николаеве разоблачили мужчину, который распространял компьютерные вирусы

Киев • УНН

 • 13690 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Работники полиции в Николаеве разоблачили 28-летнего жителя города, который незаконно вмешивался в работу персональных компьютеров пользователей, распространяя вирусы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области, передает УНН.

В Николаеве разоблачили мужчину, который распространял компьютерные вирусы

“Полицейские во время проведения досудебного расследования установили, что вредоносное программное обеспечение злоумышленник распространял под видом файла ”Amazon.exe“. Основная цель действий человека — атака на веб-ресурсы сети Интернет с целью получения доступа к удаленному рабочему столу и осуществления DDoS-атак. После получения доступа к компьютеру жертвы, злоумышленник продавал его за деньги на хакерских форумах”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили: “По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. В его квартире следователи изъяли его компьютерную технику и телефон, которые злоумышленник использовал для осуществления своей преступной деятельности. Во время предварительного осмотра техники, специалисты по киберполиции обнаружили в компьютере мужчины административную панель вредоносного программного обеспечения”.

Отмечают, что виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, ранее киберполиция зафиксировала в Украине случаи распространения вируса, замаскированного под сообщение от государственных учреждений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68