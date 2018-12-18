В Николаеве разоблачили мужчину, который распространял компьютерные вирусы

“Полицейские во время проведения досудебного расследования установили, что вредоносное программное обеспечение злоумышленник распространял под видом файла ”Amazon.exe“. Основная цель действий человека — атака на веб-ресурсы сети Интернет с целью получения доступа к удаленному рабочему столу и осуществления DDoS-атак. После получения доступа к компьютеру жертвы, злоумышленник продавал его за деньги на хакерских форумах”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили: “По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. В его квартире следователи изъяли его компьютерную технику и телефон, которые злоумышленник использовал для осуществления своей преступной деятельности. Во время предварительного осмотра техники, специалисты по киберполиции обнаружили в компьютере мужчины административную панель вредоносного программного обеспечения”.

Отмечают, что виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, ранее киберполиция зафиксировала в Украине случаи распространения вируса, замаскированного под сообщение от государственных учреждений.