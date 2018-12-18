У Миколаєві викрили чоловіка, який поширював комп'ютерні віруси
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Працівники поліції у Миколаєві викрили 28-річного мешканця міста, який незаконно втручався в роботу персональних комп'ютерів користувачів, розповсюджуючи віруси. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Миколаївській області, передає УНН.
“Поліцейські під час проведення досудового розслідування встановили, що шкідливе програмне забезпечення зловмисник розповсюджував під виглядом файлу „Amazon.exe“. Основна мета дій чоловіка — атака на веб-ресурси мережі Інтернет з метою отримання доступу до віддаленого робочого столу та здійснення DDoS-атак. Після отримання доступу до комп’ютера жертви, зловмисник продавав його за гроші на хакерських форумах”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали: “За місцем проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук. У його квартирі слідчі вилучили його комп’ютерну техніку та телефон, які зловмисник використовував для здійснення своєї злочинної діяльності. Під час попереднього огляду техніки, спеціалісти з кіберполіції виявили у комп’ютері чоловіка адміністративну панель шкідливого програмного забезпечення”.
Зазначають, що зловмиснику загрожує до двох років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, раніше кіберполіція зафіксувала в Україні випадки розповсюдження вірусу, замаскованого під повідомлення від державних установ.