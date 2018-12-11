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Кіберполіція попередила про розповсюдження нового вірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кіберполіція зафіксувала в Україні випадки розповсюдження вірусу, замаскованого під повідомлення від державних установ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр НПУ.

Кіберполіція попередила про розповсюдження нового вірусу

За даними правоохоронців, вказане шкідливе програмне забезпечення націлене на користувачів операційної системи MS Windows.

"Спеціалісти з кіберполіції 11 грудня почали фіксувати факти розповсюдження цього шкідливого програмного забезпечення. Загалом, воно було націлене на користувачів, які є приватними нотаріусами України", - розповіли у прес-службі.

Додається, що для надсилання шкідливого програмного забезпечення правопорушники використовували поштові сервіси українських компаній та що "повідомлення із шкідливими додатками надходили начебто від імені державних установ, зокрема судів різних інстанцій".

У Кіберполіції розповіли, як зловмисники маскували шкідливе програмне забезпечення.

"Для зараження комп’ютерів користувачів зловмисники використовували декілька видів ШПЗ, які мають схожий функціонал. При цьому, використовувались різні методи їх розповсюдження (наприклад, користувачі отримували архівні файли, які зовні виглядали як файли формату .pdf)", - пояснюють на сайті прес-служби.

Злочинці навіть підробили зміст цих файлів – зовні вони виглядали як відсканований документ, створений від імені державної установи.

Після відкриття документу користувачем, відбувався запуск шкідливого програмного забезпечення. Автоматично відбувалось додавання запису в реєстр операційної системи для його автозавантаження. 

Також, на сайті Кіберполіції дали декілька порад, як вберегти свій комп'ютер від кібератаки.

Нагадаємо, Єврокомісія, Європейська Рада та Європарламент дійшли згоди у політичному рішенні щодо прийняття Акту з кібербезпеки. Завдяки документу значно посилиться мандат європейської агенції з кібернетичної безпеки (ENISA).

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