В Николаеве разведут мосты, чтобы избежать вторжения войск РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня в Николаеве разведут Южнобугский и Ингульский мосты, чтобы помешать возможному вторжению российских войск на территорию города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
Детали
По словам Сенкевича, мосты разведут на неопределенный срок.
Также мэр призвал жителей вернуться в свои дома и не выходить на улицу без надобности.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.
Сегодня, 25 февраля, украинские военные потеряли контроль над переправой к Херсону.