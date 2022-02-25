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15 марта, 19:03 • 77712 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119220 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93485 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92285 просмотра

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В Николаеве разведут мосты, чтобы избежать вторжения войск РФ

В Николаеве разведут мосты, чтобы избежать вторжения войск РФ

Киев • УНН

 • 351086 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня в Николаеве разведут Южнобугский и Ингульский мосты, чтобы помешать возможному вторжению российских войск на территорию города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Детали

По словам Сенкевича, мосты разведут на неопределенный срок.

Также мэр призвал жителей вернуться в свои дома и не выходить на улицу без надобности.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Сегодня, 25 февраля, украинские военные потеряли контроль над переправой к Херсону.

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