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У Миколаєві розведуть мости, щоб уникнути вторгнення військ РФ

У Миколаєві розведуть мости, щоб уникнути вторгнення військ РФ

Київ • УНН

 • 351088 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні у Миколаєві розведуть Південнобузький та Інгульський мости, щоб завадити ймовірному вторгненню російських  військ на територію міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера Миколаєва Олександа Сєнкевича.

Деталі

За словами Сєнкевича, мости розведуть на невизначений термін. 

Також мер закликав жителів повернутися до своїх домівок і не виходити на вулицю без потреби.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

Сьогодні, 25 лютого, українські військові втратили контроль над переправою до Херсона.

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