У Миколаєві розведуть мости, щоб уникнути вторгнення військ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні у Миколаєві розведуть Південнобузький та Інгульський мости, щоб завадити ймовірному вторгненню російських військ на територію міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера Миколаєва Олександа Сєнкевича.
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За словами Сєнкевича, мости розведуть на невизначений термін.
Також мер закликав жителів повернутися до своїх домівок і не виходити на вулицю без потреби.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.
Сьогодні, 25 лютого, українські військові втратили контроль над переправою до Херсона.