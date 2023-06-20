В Николаеве уровень воды после подрыва дамбы снизился до 18 сантиметров

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"На 8:00 общий уровень воды в акватории Николаева +18 см", - сообщил Сенкевич в Telegram.

Детали

На прошлой неделе, по его словам, специалисты управления по чрезвычайным ситуациям откачали воду в подвальных помещениях двух частных домов - в Большой Коренисе. "Больше обращений не поступало", - отметил он.

Дополнение

После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплено 25 населенных пунктов.