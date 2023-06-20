Після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 25 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Херсонській та Миколаївській областях після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок залишаються підтоплення у 25 населених пунктах, з посиланням на дані ДСНС України за вівторок повідомляє УНН.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, на ранок 20 червня продовжується поступове зниження рівня води, наразі її показник становить 0,31 м (з початку доби рівень знизився на 8 см) у Херсонській області.
Підтопленими на Херсонщині на 8 годину 20 червня, як зазначається, залишаються 4 населених пункти (818 будинків) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів.
Від початку робіт в області відкачали понад 156 тис. тонн води з 572 будинків та підвалів.
У Миколаївській області на 08:00 20 червня залишаються частково підтопленими 8 городів в 4 населених пунктах Баштанського району, зазначили у ДСНС.
Всього з початку робіт на Миколаївщині відкачано 2 тис. 683 м.куб. води з 159 домоволодінь.
Доповнення
Рівень води на Херсонщині після підриву дамби знизився, за даними ОВА, до 62 сантиметрів.