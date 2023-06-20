Рівень води на Херсонщині після підриву дамби знизився до 62 сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Рівень води у Херсонській області після підтоплення через підри російськими окупанти Каховської ГЕС знизився на сьогоднішній ранок до 62 сантиметрів, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цитата
"Рівень води знижується і зараз становить 62 сантиметри. На правобережжі підтопленими залишаються 818 будинків у чотирьох населених пунктах", - сказав Прокудін у відеозверненні.
Деталі
З його слів, у Херсоні за минулу добу полагодили дві транформаторні підстанції, завдяки чому заживили 372 споживачі, роботи продовжуються.
"У центральній частині мікрорайону Корабел "Херсонгаз" провів випробування та продувку газопроводу. По вулиці Патона результат позитивний, по вулиці Дорофеєва - негативний, там у газопроводі накопичилася вода", - додав він, зазначивши, що робити ще не завершені.
"Херсонводоканал" продовжує роботи, зокрема, дезінфекцію, та просушування підтопленого обладнання. "Цього тижня Острів мають забезпечити технічною водою, а вже за пару днів після цього - і питною", - сказав Прокудін.
"5 громад мають проблеми з водою через осушення Каховського водосховища", - повідомив голова ОВА, додавши, що зараз відновлюють деякі свердловини, запускають додаткові позиції і шукають місця під ще 54 свердловини.
"На теперішній час серед людей випадків інфекційних хвороб через підтоплення не виявлено", - зазначив Прокудін.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.