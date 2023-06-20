Рівень води на Херсонщині після підриву дамби знизився до 62 сантиметрів

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 7112 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 27188 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 29095 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 36227 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 106437 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 176177 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 187053 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141887 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137509 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87782 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6м/с
30%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 22876 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 26805 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 28411 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 22342 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

02:44 • 10903 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 11791 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 27122 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 187013 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 242298 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 390003 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16729 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21785 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 37972 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 34227 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141879 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Рівень води на Херсонщині після підриву дамби знизився до 62 сантиметрів

Київ • УНН

 • 994746 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Рівень води у Херсонській області після підтоплення через підри російськими окупанти Каховської ГЕС знизився на сьогоднішній ранок до 62 сантиметрів, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Рівень води на Херсонщині після підриву дамби знизився до 62 сантиметрів

Цитата

"Рівень води знижується і зараз становить 62 сантиметри. На правобережжі підтопленими залишаються 818 будинків у чотирьох населених пунктах", - сказав Прокудін у відеозверненні.

Деталі

З його слів, у Херсоні за минулу добу полагодили дві транформаторні підстанції, завдяки чому заживили 372 споживачі, роботи продовжуються.

"У центральній частині мікрорайону Корабел "Херсонгаз" провів випробування та продувку газопроводу. По вулиці Патона результат позитивний, по вулиці Дорофеєва - негативний, там у газопроводі накопичилася вода", - додав він, зазначивши, що робити ще не завершені.

"Херсонводоканал" продовжує роботи, зокрема, дезінфекцію, та просушування підтопленого обладнання. "Цього тижня Острів мають забезпечити технічною водою, а вже за пару днів після цього - і питною", - сказав Прокудін.

"5 громад мають проблеми з водою через осушення Каховського водосховища", - повідомив голова ОВА, додавши, що зараз відновлюють деякі свердловини, запускають додаткові позиції і шукають місця під ще 54 свердловини.

"На теперішній час серед людей випадків інфекційних хвороб через підтоплення не виявлено", - зазначив Прокудін.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74