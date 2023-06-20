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Уровень воды в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 62 сантиметров

Киев • УНН

 • 994745 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Уровень воды в Херсонской области после подтопления из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС снизился на сегоднешнее утро до 62 сантиметров, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Уровень воды в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 62 сантиметров

Цитата

"Уровень воды снижается и сейчас составляет 62 сантиметра. На правобережье подтопленными остаются 818 домов в четырех населенных пунктах", - сказал Прокудин в видеообращении.

Детали

По его словам, в Херсоне за минувшие сутки починили две транформаторные подстанции, благодаря чему запитали 372 потребителя, работы продолжаются.

"В центральной части микрорайона Корабел "Херсонгаз" провел испытания и продувку газопровода. По улице Патона результат положительный, по улице Дорофеева - отрицательный, там в газопроводе накопилась вода", - добавил он, отметив, что работы еще не завершены.

"Херсонводоканал" продолжает работы, в частности, дезинфекцию, и просушку подтопленного оборудования. "На этой неделе Остров должны обеспечить технической водой, а уже через пару дней после этого - и питьевой", - сказал Прокудин.

"5 громад имеют проблемы с водой из-за осушения Каховского водохранилища", - сообщил глава ОВА, добавив, что сейчас восстанавливают некоторые скважины, запускают дополнительные позиции и ищут места под еще 54 скважины.

"В настоящее время среди людей случаев инфекционных болезней из-за подтопления не выявлено", - отметил Прокудин.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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