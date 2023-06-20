После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 25 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Херсонской и Николаевской областях после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на сегодняшнее утро остаются подтопления в 25 населенных пунктах, со ссылкой на данные ГСЧС Украины за вторник сообщает УНН.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, на утро 20 июня продолжается постепенное снижение уровня воды, сейчас ее показатель составляет 0,31 м (с начала суток уровень снизился на 8 см) в Херсонской области.
Подтопленными в Херсонской области на 8 часов 20 июня, как отмечается, остаются 4 населенных пункта (818 домов) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов.
С начала работ в области откачали более 156 тыс. тонн воды из 572 домов и подвалов.
В Николаевской области на 08:00 20 июня остаются частично подтопленными 8 огородов в 4 населенных пунктах Баштанского района, отметили в ГСЧС.
Всего с начала работ в Николаевской области откачано 2 тыс. 683 м.куб. воды из 159 домовладений.
Дополнение
Уровень воды в Херсонской области после подрыва дамбы снизился, по данным ОВА, до 62 сантиметров.