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После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 25 населенных пунктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В Херсонской и Николаевской областях после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на сегодняшнее утро остаются подтопления в 25 населенных пунктах, со ссылкой на данные ГСЧС Украины за вторник сообщает УНН.

После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 25 населенных пунктов

Детали

Как сообщили в ГСЧС, на утро 20 июня продолжается постепенное снижение уровня воды, сейчас ее показатель составляет 0,31 м (с начала суток уровень снизился на 8 см) в Херсонской области.

Подтопленными в Херсонской области на 8 часов 20 июня, как отмечается, остаются 4 населенных пункта (818 домов) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов.

С начала работ в области откачали более 156 тыс. тонн воды из 572 домов и подвалов. 

В Николаевской области на 08:00 20 июня остаются частично подтопленными 8 огородов в 4 населенных пунктах Баштанского района, отметили в ГСЧС.

Всего с начала работ в Николаевской области откачано 2 тыс. 683 м.куб. воды из 159 домовладений.

Дополнение

Уровень воды в Херсонской области после подрыва дамбы снизился, по данным ОВА, до 62 сантиметров.

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