У Миколаєві рівень води після підриву дамби знизився до 18 сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС до понад метра на сьогоднішній ранок знизився до 18 сантиметрів. Про це у вівторок повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"На 8:00 загальний рівень води в акваторії Миколаєва +18 см", - повідомив Сєнкевич у Telegram.
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Минулого тижня, з його слів, фахівці управління з надзвичайних ситуацій відкачали воду у підвальних приміщеннях двох приватних будинків - у Великій Коренисі. "Більше звернень не надходило", - зазначив він.
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Після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 25 населених пунктів.