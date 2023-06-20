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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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У Миколаєві рівень води після підриву дамби знизився до 18 сантиметрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС до понад метра на сьогоднішній ранок знизився до 18 сантиметрів. Про це у вівторок повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

У Миколаєві рівень води після підриву дамби знизився до 18 сантиметрів

Цитата

"На 8:00 загальний рівень води в акваторії Миколаєва +18 см", - повідомив Сєнкевич у Telegram.

Деталі

Минулого тижня, з його слів, фахівці управління з надзвичайних ситуацій відкачали воду у підвальних приміщеннях двох приватних будинків - у Великій Коренисі. "Більше звернень не надходило", - зазначив він.

Доповнення

Після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 25 населених пунктів.

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