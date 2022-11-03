В Николаеве раздались звуки взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Взрывы раздались в Николаеве. Об этом сообщают СМИ и пользователи соцсетей, передает УНН.
Детали
В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщает Суспильне.
"Из Николаева сообщают, продолжается обстрел города, вероятно, С-300", - написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, воздушная тревога звучит еще в ряде областей Украины.
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Официальной информации о взрывах пока нет. Городские и областные власти сообщения о взрывах не комментировали.