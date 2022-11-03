В Николаеве раздались звуки взрывов

Детали

В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщает Суспильне.

"Из Николаева сообщают, продолжается обстрел города, вероятно, С-300", - написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

В городе и области объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, воздушная тревога звучит еще в ряде областей Украины.

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Официальной информации о взрывах пока нет. Городские и областные власти сообщения о взрывах не комментировали.