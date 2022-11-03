У Миколаєві пролунали звуки вибухів

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У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляє Суспільне.

"З Миколаєва повідомляють, триває обстріл міста, ймовірно, С-300", - написав у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Крім того, повітряна тривога лунає ще у низці областей України.

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Офіційної інформації про вибухи наразі немає. Міська та обласна влада повідомлення про вибухи не коментувала.