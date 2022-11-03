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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Дістали росіяни та їхні "мопеди": у Дніпропетровській облраді підтвердили роботу ППО

Дістали росіяни та їхні "мопеди": у Дніпропетровській облраді підтвердили роботу ППО

Київ • УНН

 • 279624 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив роботу ППО по ворожим дронам, передає УНН.

Цитата

"Дістали росіяни та їхні "мопеди". Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів", - написав Лукашук.

Голова облради також закликав усіх залишатися в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладати фото/відео в соціальні мережі.

"Бережіть себе", - резюмував він.

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