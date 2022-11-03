Дістали росіяни та їхні "мопеди": у Дніпропетровській облраді підтвердили роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив роботу ППО по ворожим дронам, передає УНН.
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"Дістали росіяни та їхні "мопеди". Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів", - написав Лукашук.
Голова облради також закликав усіх залишатися в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладати фото/відео в соціальні мережі.
"Бережіть себе", - резюмував він.
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