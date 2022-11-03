Достали россияне и их "мопеды": в Днепропетровском облсовете подтвердили работу ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил работу ПВО по вражеским дронам, передает УНН.
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"Достали россияне и их "мопеды". Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов", - написал Лукашук.
Глава облсовета также призвал всех оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывать фото/видео в социальные сети.
"Берегите себя", - резюмировал он.
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