Достали россияне и их "мопеды": в Днепропетровском облсовете подтвердили работу ПВО

Цитата

"Достали россияне и их "мопеды". Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов", - написал Лукашук.

Глава облсовета также призвал всех оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывать фото/видео в социальные сети.

"Берегите себя", - резюмировал он.

Ранее

В пригороде Запорожья и на Днепропетровщине раздались взрывы.