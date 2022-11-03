На Дніпропетровщині та у передмісті Запоріжжя чути вибухи: попередньо, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У передмісті Запоріжжя та на Дніпропетровщині пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на повідомленням у соцмережах та Telegram-каналах.
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Спершу надійшла інформація про вибухи на Дніпропетровщині, а згодом і про передмістя Запоріжжя.
За попередніми даними, працює ППО.
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що над їх районом літають "мопеди".
"Над районом фіксується проліт дронів-камікадзе. Якщо чуєте - повідомляйте час, місце і орієнтовний напрямок польоту", - написав він у Telegram.
У той же час секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв у Telegram закликав усіх іти в укриття.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав секретар міської ради.
Додамо, у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошена повітряна тривога.