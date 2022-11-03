На Днепропетровщине и в пригороде Запорожья слышны взрывы: предварительно, работает ПВО

Детали

Сначала поступила информация о взрывах на Днепропетровщине, а впоследствии и о пригороде Запорожья.

По предварительным данным, работает ПВО.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что над их районом летают "мопеды".

"Над районом фиксируется пролет дронов-камикадзе. Если слышите – сообщайте время, место и ориентировочное направление полета", – написал он в Telegram.

В то же время секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев в Telegram призвал всех уходить в укрытие.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" – написал секретарь городского совета.

Добавим, в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена ​​воздушная тревога.