На Днепропетровщине и в пригороде Запорожья слышны взрывы: предварительно, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В пригороде Запорожья и в Днепропетровской области прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на сообщения в соцсетях и Telegram-каналах.
Детали
Сначала поступила информация о взрывах на Днепропетровщине, а впоследствии и о пригороде Запорожья.
По предварительным данным, работает ПВО.
Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что над их районом летают "мопеды".
"Над районом фиксируется пролет дронов-камикадзе. Если слышите – сообщайте время, место и ориентировочное направление полета", – написал он в Telegram.
В то же время секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев в Telegram призвал всех уходить в укрытие.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" – написал секретарь городского совета.
Добавим, в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.