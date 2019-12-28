В Николаеве проходят обыски в департаменте горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета проходят обыски. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.
"Только что мне сообщили, что в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - заявил он.
По словам Сенкевича, он будет идти на встречу следствию и предоставлять необходимые материалы.
"Я, как мэр города, говорил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами. Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям", - добавил он.
Мэр добавил, что все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства должны ответить по закону.
"Все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом", - подытожил он.
Напомним, руководство департаментов мэрии Одессы присвоило 100 млн грн через создание искусственной кредитной задолженности.