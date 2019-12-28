У Миколаєві проходять обшуки у департаменті міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради проходять обшуки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Олександр Сенкевич, передає УНН.
"Щойно мені повідомили, що в Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради проходять обшуки, що стосуються роботи департаменту з підрядними організаціями у 2017-2018 роках. Обшуки проходять за постановою суду", - заявив він.
За словами Сенкевича, він буде йти на зустріч слідству та надавати необхідні матеріали.
"Я, як мер міста, завжди казав, що міська влада буде йти назустріч слідству і надасть всі необхідні матеріали для повноцінного їх вивчення правоохоронними органами. Нам нема чого приховувати. Як мене проінформувало керівництво департаменту, усі матеріали по роботі з конкретними підрядними організаціями за вказаний період будуть передані слідчим", - додав він.
Мер додав, що всі підрядні організації, які не належним чином виконували свої зобов’язання мають відповісти за законом.
"Усі підрядні організації, що неналежним чином виконували свої зобов’язання перед містом, повинні відповісти за це перед законом", - підсумував він.
Нагадаємо, керівництво департаментів мерії Одеси привласнило 100 млн грн через створення штучної кредитної заборгованості.