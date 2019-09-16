В Николаеве пешеход попал под колеса двух автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Николаеве легковой автомобиль сбил пешехода, от удара того отбросило в сторону - под колеса микроавтобуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Так, ДТП произошло 15 сентября в 20:00 по улице Троицкой в Ингульском районе города
"Водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на неустановленного мужчину, который пересекал проезжую часть дороги. От удара пешехода отбросило в сторону - под колеса микроавтобуса Nissan", - говорится в сообщении.
От полученных повреждений мужчина, как сообщается, погиб на месте происшествия.
Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
На месте продолжают работать следователи.
Напомним, в Киевской области, в результате ДТП, произошедшего с участием легкового и грузового автомобилей, погибли 4 человека.