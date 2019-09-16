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У Миколаєві пішохід потрапив під колеса двох автомобілів

У Миколаєві пішохід потрапив під колеса двох автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Миколаєві легковий автомобіль збив пішохода, від удару того відкинуло в бік — під колеса мікроавтобусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Так, ДТП сталася 15 вересня о 20:00 по вулиці Троїцькій в Інгульському районі міста

"Водій автомобілю Daewoo здійснив наїзд на невстановленого чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги. Від удару пішохода відкинуло у бік – під колеса мікроавтобусу Nissan", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих ушкоджень чоловік, як повідомляється, загинув на місці події.

Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На місці продовжують працювати слідчі.

Нагадаємо, у Київській області, внаслідок ДТП, що сталася за участі легкового та вантажного автомобілів, загинули 4 особи.

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